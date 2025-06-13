В Новоуральске уже неделю борются с возгоранием на полигоне

Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Тюменцев.
Всего с огнем и тлением будут бороться 10 человек и 7 единиц техники. Прогнозируемый дождь должен помочь в тушении возгорания.
«Еще раз призываю всех новоуральцев и гостей территории соблюдать все меры предосторожности в период действия особого противопожарного режима», — добавил Вячеслав Тюменцев.
«МК-Урал» писал, что пожар на мусорном полигоне произошел неделю назад. На утро 7 июня площадь очагового горения составляла 2 тысячи квадратных метров. Зона тления — 28 тысяч квадратных метров. На данный момент площадь пожара сильно сократилась.
По предварительной информации, причиной пожара мог стать поджог. Пострадавших нет.