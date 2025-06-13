Полицейские задержали автора ролика с оскорблениями военных в Иркутске

Женщина отказалась открыть дверь полицейским, сославшись на якобы сломанный замок. Вскрывать его пришлось спасателям. При этом автор оскорбительного видео вела себя неадекватно: до приезда сотрудников МЧС била дверь с внутренней стороны, ругалась матом, грозила навредить себе, а во время задержания несколько раз пыталась сбежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ.