Полицейские задержали автора ролика с оскорблениями военных в Иркутске

Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области задержали автора ролика с оскорблениями военных. Ею оказалась 35-летняя жительница Шелехова. Известно, что она уже имеет судимость, сообщают в ведомстве.
Женщина отказалась открыть дверь полицейским, сославшись на якобы сломанный замок. Вскрывать его пришлось спасателям. При этом автор оскорбительного видео вела себя неадекватно: до приезда сотрудников МЧС била дверь с внутренней стороны, ругалась матом, грозила навредить себе, а во время задержания несколько раз пыталась сбежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ.
Напомним, ранее следователи СК обнаружили в Сети видео, на котором жительница Приангарья публично высказывалась, подрывая авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам России. Организована проверка.