Тольяттинец фиктивно зарегистрировал 21 иностранца за 4 тысячи рублей

Это случилось в Центральном районе города. В незаконной схеме участвовал 54-летний мужчина. На него завели уголовное дело.
Всего горожанин прописал в однокомнатной квартире многоэтажного дома 21 выходца из-за рубежа. По факту жилье предоставлять иностранцам не планировал. При этом тольяттинца предупреждали об ответственности за подобные действия.
«Злоумышленник признал вину и пояснил, что за оказанные услуги получил денежное вознаграждение примерно в 4 тыс. рублей», — подчеркнули в региональном главке.
Возбуждено уголовное дело. Иностранцев сняли с миграционного учета. До этого писали, что жительницу Самары обвиняли в фиктивной регистрации 15 гостей из-за рубежа.
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