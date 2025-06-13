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Тольяттинец фиктивно зарегистрировал 21 иностранца за 4 тысячи рублей

Это случилось в Центральном районе города. В незаконной схеме участвовал 54-летний мужчина.

Как создавалась новая Россия

Это случилось в Центральном районе города. В незаконной схеме участвовал 54-летний мужчина. На него завели уголовное дело.

Всего горожанин прописал в однокомнатной квартире многоэтажного дома 21 выходца из-за рубежа. По факту жилье предоставлять иностранцам не планировал. При этом тольяттинца предупреждали об ответственности за подобные действия.

«Злоумышленник признал вину и пояснил, что за оказанные услуги получил денежное вознаграждение примерно в 4 тыс. рублей», — подчеркнули в региональном главке.

Возбуждено уголовное дело. Иностранцев сняли с миграционного учета. До этого писали, что жительницу Самары обвиняли в фиктивной регистрации 15 гостей из-за рубежа.

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