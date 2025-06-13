В больнице скончался житель Гродно, пострадавший при пожаре в девятиэтажке

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что очаг возгорания находился в одной из комнат. При проведении разведки и тушении возгорания в горящем помещении работники МЧС обнаружили 40-летнего мужчину, вынесли его на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи, которая в тяжелом состоянии госпитализировала пострадавшего.