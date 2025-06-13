В больнице скончался житель Гродно, пострадавший при пожаре в девятиэтажке

Утром 12 июня в учреждении здравоохранения от травм, полученных при пожаре в квартире в Гродно, скончался гражданин 1984 года рождения.
Из горящей квартиры в Гродно спасли мужчину.
Напомним, утром 11 июня очевидец сообщил огнеборцам о том, что по ул. Дзержинского в одной из девятиэтажек горит квартира. Мужчина пояснил, что из окон жилища на третьем этаже выбивается дым.
Оказалось, что в квартире проживают 65-летняя пенсионерка и ее 40-летний сын. Женщина рассказала, что почувствовала запах гари и услышала звук сработавшего извещателя. Она отключила прибор и вышла на улицу. Тем временем прохожие отреагировали на дым и вызвали спасателей.
Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что очаг возгорания находился в одной из комнат. При проведении разведки и тушении возгорания в горящем помещении работники МЧС обнаружили 40-летнего мужчину, вынесли его на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи, которая в тяжелом состоянии госпитализировала пострадавшего.