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В Уфе еще один автомобиль провалился под землю

Из-за прорыва трубы в Уфе под землю провалился автомобиль.

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Источник: Комсомольская правда

Уфа еще одна машина провалилась под землю. Обвал грунта произошел на улице Бессонова и вновь напомнило горожанам о проблемах с коммунальной инфраструктурой.

По информации телеграмм-канала Mash, причиной ЧП стал прорыв трубы. Асфальт не выдержал нагрузки и обрушился, унося с собой автомобиль. К счастью, никто из прохожих не пострадал, а автомобиль достали из ямы.

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