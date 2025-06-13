В Уфе еще один автомобиль провалился под землю

Уфа еще одна машина провалилась под землю. Обвал грунта произошел на улице Бессонова и вновь напомнило горожанам о проблемах с коммунальной инфраструктурой.
По информации телеграмм-канала Mash, причиной ЧП стал прорыв трубы. Асфальт не выдержал нагрузки и обрушился, унося с собой автомобиль. К счастью, никто из прохожих не пострадал, а автомобиль достали из ямы.
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