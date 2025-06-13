Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

«В посёлке Борисовка в результате атаки БПЛА погиб двухлетний ребёнок. Его бабушка в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Третьему пострадавшему после обследования врачи исключили контузию и баротравму, он отпущен домой. Позже в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился ещё один пострадавший мужчина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.