Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 29 были сбиты. Различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, сельхозпредприятии, тракторе, объекте связи, предприятии и 10 транспортных средствах.
«В посёлке Борисовка в результате атаки БПЛА погиб двухлетний ребёнок. Его бабушка в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Третьему пострадавшему после обследования врачи исключили контузию и баротравму, он отпущен домой. Позже в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился ещё один пострадавший мужчина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков также сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены два мирных жителя. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.
«В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.