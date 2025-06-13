Чудесное спасение в Молдове: Женщина упала в восьмиметровый колодец, откуда ее вытащили спасатели

В Страшенском районе спасатели вытащили из колодца женщину, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Утром 12 июня в селе Татарешты 61-летняя женщина упала в колодец глубиной около 8 метров.
На место оперативно прибыла команда спасателей и пожарных. Менее чем за 10 минут женщину подняли на поверхность и передали медикам. Она была в сознании и, к счастью, не получила травм. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жительницу Кишинева, инвалида, оштрафовали за «электоральную коррупцию» на 37500 леев: Деньги она получала, якобы, после выборов, на улице, в новогоднюю ночь, под бой курантов, еще и при свидетелях.
Мария рассказала свою историю, а также о том, как собирается судиться с государством (далее…).
Гросу злорадствует по поводу проблем в энергетике в Приднестровье, которые ПАС с президентом и создали: Это вам не молдавское ЧП, которое использовали только для введения цензуры и борьбы с инакомыслием.
Спикер опять вляпался в историю из-за своего очередного циничного и далекого от здравого смысла заявления (далее…).
На провластном канале русскоязычных назвали «некачественной этнической частью молдавского общества»: «Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допустимо» — мнения экспертов.
Скандальная реплика принадлежит кандидату исторических наук и, кстати, бывшему послу нашей страны в России, Анатолию Цэрану [видео] (далее…).