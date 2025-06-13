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2 пенсионерки пострадали после опрокидывания «шестерки» в Самарской области

Это случилось днем 12 июня в Волжском районе губернии. Потребовалась госпитализация.

Как создавалась новая Россия

Это случилось днем 12 июня в Волжском районе губернии. Потребовалась госпитализация. Подробнее о ДТП рассказали представители регионального главка.

33-летняя женщина на «шестерке» ехала по 5-му километру дороги «Рождествено — Новинки — Шелехметь». По пути вылетела в левый кювет и опрокинулась. После этого двух ее 71-летних пассажирок отвезли в больницу.

Всего в четверг в области зафиксировали девять аварий с 13 пострадавшими и погибшим. Также выявили 400 нарушений ПДД. В тот же день под Самарой столкнулись две отечественные легковушки и грузовая «Газель».

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