В Башкирии нашли тело отца девочки, родители которой утонули, спасая дочь

Напомним, что трагедия произошла 12 июня в необорудованном для купания месте, где были установлены запрещающие знаки. В тот злополучный день 12-летняя девочка начала тонуть. На помощь бросилась ее мать. Женщина смогла вытолкнуть дочь на сушу, но сама начала стремительно уходить под воду. В отчаянной попытке спасти супругу, отец девочки также нырнул в реку, но сам пропал под водой. 49-летняя мать девочки также погибла.