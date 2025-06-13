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В Башкирии нашли тело отца девочки, родители которой утонули, спасая дочь

В Башкирии извлекли из воды тело утонувшего мужчины.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Стерлитамаке завершилась операция по поиску тела мужчины, который трагически утонул в реке Ашкадар. Спасатели, проводившие поисково-водолазные работы, извлекли тело мужчины из воды.

Напомним, что трагедия произошла 12 июня в необорудованном для купания месте, где были установлены запрещающие знаки. В тот злополучный день 12-летняя девочка начала тонуть. На помощь бросилась ее мать. Женщина смогла вытолкнуть дочь на сушу, но сама начала стремительно уходить под воду. В отчаянной попытке спасти супругу, отец девочки также нырнул в реку, но сам пропал под водой. 49-летняя мать девочки также погибла.

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