Рейс Казань-Дубай приземлился в Баку после ударов Израиля по Ирану

Резервную посадку в Баку совершили самолеты, летевшие в Дубай из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга. В аэропорту Гейдар Алиев также приземлились воздушные суда авиакомпаний Air Arabia (Москва — Шарджа), Jazeera Airways (Махачкала — Кувейт, Москва — Кувейт), Etihad Airways (Москва — Абу-Даби) и самолеты, направлявшиеся по маршрутам Стамбул — Тегеран, Стамбул — Пхукет и Стамбул — Сингапур.