Названы самые популярные в мае мошеннические схемы

«Клиент принимает звонок от человека, который представляется сотрудником управляющей компании. “Сотрудник” сообщает, что в подъезде клиента меняют домофон, и он может получить новые ключи — для этого нужно назвать код подтверждения заявки, который сейчас поступит ему по смс», — пояснили там.
Далее звонок прерывается, клиенту приходит сообщение: «В Роскомнадзоре/Росфинмониторинге/полиции звонок распознали как мошеннический. Чтобы защитить себя от обмана, перезвоните по следующему номеру». Перезвонившего клиента «успокаивают»: преступление удалось предотвратить, все, что нужно сделать на будущее — установить приложение банка для защиты от мошенников и приложить банковскую карту к NFC-метке телефона, чтобы изменить ее цифровой код, рассказали в компании.
Таким образом, мошенники с помощью вредоносной программы создают виртуальную копию банковской карты клиента, чтобы бесконтактно снять с нее деньги.
Второй схемой аналитики назвали покупку товаров на площадках для размещения объявлений. Так, потенциальная жертва откликается на объявление о продаже товара по приятной цене. Продавец говорит, что не может встретиться лично, но готов отправить покупку по почте при условии полной или частичной предоплаты — переводом по номеру телефона.
В компании назвали вариант дальнейшего развития событий. В итоге клиент отправляет деньги, товар не приходит, продавец перестает выходить на связь, а деньги вернуть не удается.
Майский топ-3 закрывает тайная переадресация. Чаще всего эту схему применяют к номерам телефонов небольших компаний из сферы услуг: например, заведений общепита, салонов красоты, бань. По ней аферисты устанавливают на номер переадресацию — для этого они могут использовать схему со звонком владельцу от «сотрудника оператора» или обратиться в поддержку оператора с украденными паспортными данными. После этого они начинают принимать звонки, адресованные компании, и выманивать у звонящих персональную информацию и деньги.