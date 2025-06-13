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Мужчину с партией наркотиков задержали в Алматинской области

Алматы. 13 июня. КазТАГ — Мужчину с партией наркотиков задержали в Алматинской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

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Источник: Polisia.kz

«В ходе следствия установлено, что с февраля 2025 года подозреваемый является наркокурьером теневого интернет-магазина, получая оплату в криптовалюте. Согласно заключению экспертиз, изъятые вещества являются психотропными: свыше 200 граммов 3-хлорметкатинона и более 180 граммов метилендиоксиметамфетамина, известного как экстази. (…) Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции Алматинской области.

Сообщается, что в ходе совместных действий сотрудников КПН МВД РК и областного управления по противодействию наркопреступности на территории Талгарского района задержали 33-летнего жителя города Алматы, управлявшего автомобилем Volkswagen. Указывается, что при осмотре транспортного средства под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом.

«Позже при обыске по месту жительства подозреваемого изъяли сверток с белым порошкообразным веществом, спортивную сумку с тремя пакетами разноцветных таблеток, электронные весы, изоленты, магнитики и упаковочные материалы», — сказано в сообщении.