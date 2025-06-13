Мужчину с партией наркотиков задержали в Алматинской области

Сообщается, что в ходе совместных действий сотрудников КПН МВД РК и областного управления по противодействию наркопреступности на территории Талгарского района задержали 33-летнего жителя города Алматы, управлявшего автомобилем Volkswagen. Указывается, что при осмотре транспортного средства под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом.