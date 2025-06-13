В Ташкенте двое мужчин ограбили инвалида, торговавшего на рынке «Чорсу»

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). Накануне в социальных сетях распространилось видео, снятое на одной из стоянок в Ташкенте. Пользователи утверждали, что на кадрах видно, как двое молодых людей грабят знакомого — инвалида, который торгует на рынке «Чорсу» и якобы нёс с собой в сумке 127 миллионов сумов.