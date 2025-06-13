В Ташкенте двое мужчин ограбили инвалида, торговавшего на рынке «Чорсу»

На записи видно, как трое парней идут вместе, затем один из них вырывает сумку у одного из спутников и убегает. Инцидент произошёл средь бела дня, прямо на территории автостоянки, что вызвало волну возмущения в интернете.
Что говорят в ГУВД?
В Главном управлении внутренних дел подтвердили факт происшествия и прокомментировали ситуацию. По их данным, грабёж был совершен 12 июня около 18:15 на автостоянке возле дехканского рынка в Шайхантахурском районе.
Двое граждан, 28 и 25 лет, напали на 22-летнего молодого человека, который передвигался пешком, и похитили у него чёрный пакет с деньгами, после чего скрылись с места происшествия.
По данному факту следственным отделом при УВД Шайхантахурского района возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 166 Уголовного кодекса (грабёж, совершённый в крупном размере). В настоящее время проводится следствие.