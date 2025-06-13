Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте двое мужчин ограбили инвалида, торговавшего на рынке «Чорсу»

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). Накануне в социальных сетях распространилось видео, снятое на одной из стоянок в Ташкенте. Пользователи утверждали, что на кадрах видно, как двое молодых людей грабят знакомого — инвалида, который торгует на рынке «Чорсу» и якобы нёс с собой в сумке 127 миллионов сумов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Vaib.Uz

На записи видно, как трое парней идут вместе, затем один из них вырывает сумку у одного из спутников и убегает. Инцидент произошёл средь бела дня, прямо на территории автостоянки, что вызвало волну возмущения в интернете.

Что говорят в ГУВД?

В Главном управлении внутренних дел подтвердили факт происшествия и прокомментировали ситуацию. По их данным, грабёж был совершен 12 июня около 18:15 на автостоянке возле дехканского рынка в Шайхантахурском районе.

Двое граждан, 28 и 25 лет, напали на 22-летнего молодого человека, который передвигался пешком, и похитили у него чёрный пакет с деньгами, после чего скрылись с места происшествия.

По данному факту следственным отделом при УВД Шайхантахурского района возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 166 Уголовного кодекса (грабёж, совершённый в крупном размере). В настоящее время проводится следствие.