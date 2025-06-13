Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых», — заявило ведомство.

Сейчас в списке 11 человек, среди них:

  • Константин Немечев и Сергей Величко — за пытки и убийство российских военных с особой жестокостью;
  • Валерий Андреев — за убийства и изнасилования женщин, установлена его причастность по восьми эпизодам, он орудовал с 2006-го по 2013 год.

В него добавили:

  • Дмитрия Мамонова — за убийство знакомого в квартире и минирование трупа в 2002 году;
  • Олега Тимошенко — после серии преступлений он переехал из Молдавии в Самарскую область, где вошел в ОПГ авторитета Урузбая;
  • в ее составе совершал заказные убийства, был штатным «боевиком» и киллером.

В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.

Из него исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В 2012 году группировка совершила серию грабежей, похищений и убийств, в том числе в отношении гражданина США. Ермолинский занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием.