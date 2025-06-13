МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

Из него исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В 2012 году группировка совершила серию грабежей, похищений и убийств, в том числе в отношении гражданина США. Ермолинский занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием.