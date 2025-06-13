Двенадцатилетняя школьница пострадала в результате ДТП на Будапештской улице

В результате ДТП пассажирка китайской иномарки, 12-летняя девочка, получила травмы и была госпитализирована с подозрением на перелом ключицы. Ее состояние медики оценили средней степенью тяжести. Известно, что школьница находилась на заднем пассажирском сиденье за водителем и была пристегнута ремнем безопасности.