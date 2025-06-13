Транспортная прокуратура выявила 28 нарушителей в Самарской области на Волге

Представители надзорного ведомства подвели итоги рейда.
Также завязалась погоня с участием владельца гидроцикла. Госрегистрации не было. Скрыться попытался при проверке документов. Шел на опасное маневрирование. О пострадавших не сообщается.
Нарушителя оштрафовали на 15 тыс. рублей. Транспорт доставили на спецстоянку. Идет проверка по уголовной статье за действия, угрожающие безопасной эксплуатации других средств. За такое грозит лишение свободы на 2 года.
Отдельно обязали оплатить от 5 до 15 тыс. рублей владельцев маломерных судов, которые не прошли техосмотр, двигались на незарегистрированном транспорте или перевозили слишком много пассажиров.
Ранее писали, что летом запустят новый водный маршрут из Самары в Казань с остановкой в Ульяновске.
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