Крупное ДТП с участием фур случилось в Брестском районе

В сообщении сказано, что в Брестском районе 12 июня примерно в 18.50 случилось два дорожно-транспортных происшествия. Согласно предварительным данным, 62-летний житель Минской области, находясь за рулем фуры Scania с полуприцепом, ехал по автодороге Р-83 «Брест-Каменец-национальный парк “Беловежская пуща”. Неподалеку от поворота на деревню Дружба, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся грузовой автомобиль Mercedes. За рулем находился 60-летний водитель.