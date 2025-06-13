Крупное ДТП с участием фур случилось в Брестском районе. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что в Брестском районе 12 июня примерно в 18.50 случилось два дорожно-транспортных происшествия. Согласно предварительным данным, 62-летний житель Минской области, находясь за рулем фуры Scania с полуприцепом, ехал по автодороге Р-83 «Брест-Каменец-национальный парк “Беловежская пуща”. Неподалеку от поворота на деревню Дружба, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся грузовой автомобиль Mercedes. За рулем находился 60-летний водитель.
В ведомстве добавляют, что после случившегося Mercedes врезался в грузовой Renault, который после удара допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen. За рулем был 24-летний житель Бреста.
В УВД обращают внимание, что через минуту 28-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком Scania. Отмечается, что в результате ДТП водители автомобилей Scania и Hyundai были доставлены в больницу.
«Пять транспортных средств получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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