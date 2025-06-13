Мужчина на «Гранте» влетел в мотоциклиста на Suzuki в Самарской области 12 июня

Авария случилась в четверг днем в Чапаевске. Водителя двухколесного транспорта отвезли в больницу.
26-летний автолюбитель на «Гранте» следовал по улице Ленина. При выезде с прилегающего пространства не уступил и врезался в 36-летнего мотоциклиста на Suzuki. Тот двигался с Медицинской в сторону Сазонова.
Последнему потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали. Также в четверг в Самарской области две 71-летние пенсионерки пострадали после опрокидывания «шестерки».
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