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Два жителя Бреста погибли от отравления наркотиками, возбуждены уголовные дела

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух жителей областного центра от отравления наркотиками. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

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Источник: БЕЛТА

По данным следствия, утром 10 мая на одной из улиц Бреста прохожие обнаружили тело 47-летнего мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Спустя два дня еще один местный житель вызвал скорую помощь, обнаружив свою 42-летнюю сожительницу в квартире без признаков жизни.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы. При осмотре квартиры погибшей женщины следователи обнаружили использованный шприц. По результатам проведения судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерть жителей Бреста наступила в результате отравления особо опасным наркотическим средством — метадоном.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.5 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств) УК. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к распространению наркотиков.