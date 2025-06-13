Два жителя Бреста погибли от отравления наркотиками, возбуждены уголовные дела

По данным следствия, утром 10 мая на одной из улиц Бреста прохожие обнаружили тело 47-летнего мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Спустя два дня еще один местный житель вызвал скорую помощь, обнаружив свою 42-летнюю сожительницу в квартире без признаков жизни.