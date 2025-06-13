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В Прикамье устанавливают обстоятельства гибели людей в водоемах

В Перми и Березниках проводятся процессуальные проверки по фактам обнаружения тел женщины и мужчины в Каме, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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В Перми и Березниках проводятся процессуальные проверки по фактам обнаружения тел женщины и мужчины в Каме, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что 10 июня в Березниковском муниципальном округе из реки Камы сотрудники службы спасения извлекли тело мужчины 2007 года рождения с признаками утопления в воде.

В тот же день в Кировском районе Перми сотрудники службы спасения извлекли из Камы тело женщины. Личность погибшей устанавливают следователи.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.