В Прикамье устанавливают обстоятельства гибели людей в водоемах

В Перми и Березниках проводятся процессуальные проверки по фактам обнаружения тел женщины и мужчины в Каме, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что 10 июня в Березниковском муниципальном округе из реки Камы сотрудники службы спасения извлекли тело мужчины 2007 года рождения с признаками утопления в воде.
В тот же день в Кировском районе Перми сотрудники службы спасения извлекли из Камы тело женщины. Личность погибшей устанавливают следователи.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.