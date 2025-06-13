22-летняя девушка получила тяжёлые травмы на экстремальном аттракционе

В Иглинском районе Башкортостана 22-летняя девушка пострадала во время катания на экстремальном аттракционе «зиплайн». Как сообщает Инфо24, во время спуска у каната перетерся трос, тормозная система оторвалась, а страховочный пояс порвался. Девушка получила серьезные травмы.