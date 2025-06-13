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22-летняя девушка получила тяжёлые травмы на экстремальном аттракционе

Туристка сорвалась с каната из-за поломки механизма.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иглинском районе Башкортостана 22-летняя девушка пострадала во время катания на экстремальном аттракционе «зиплайн». Как сообщает Инфо24, во время спуска у каната перетерся трос, тормозная система оторвалась, а страховочный пояс порвался. Девушка получила серьезные травмы.

— Cтолкнувшись с металлической опорой, туристка получила закрытый перелом поперечного отростка со смещением и сильно поранила локоть, — сообщили в надзорном ведомстве региона.

Сейчас прокуратура Иглинского района и следственный комитет Башкортостана проводят проверку. Также в результате инцидента завели уголовное дело по статье «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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