Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал детали трагедии

«Всё случилось буквально через минуту после взлёта. Вдруг через пять — десять секунд после отрыва что-то словно ударило… На борту включился зелёный и белый свет. Думаю, это была попытка стабилизировать самолёт, возможно, включили аварийный режим. Позже самолёт разогнался, чтобы взлететь, — и врезался в землю», — вспоминает пострадавший.
По его словам, сперва он подумал, что не сможет выжить, однако после падения самолёта пришёл в себя и начал пытаться выбраться.
«Я отстегнул ремень безопасности и стал искать, откуда можно выйти. И смог выбраться. На моих глазах погибли стюардесса и другие», — заявил он.
По словам Рамеша, он смог выбраться из самолёта, увидев свободное пространство возле открытой двери. Несмотря на ожоги, он пробрался сквозь обломки. Его доставили в больницу.
«Дверь была открыта, и я увидел какое-то пространство снаружи. Я попытался выбраться, и мне это удалось. На противоположной стороне люди не смогли спастись, так как самолёт врезался в стену здания», — рассказал Рамеш.
На сегодня состояние Рамеша стабильно. В больнице его уже посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в районе аэропорта Ахмадабада. Самолёт рухнул на общежитие для врачей.
По последним данным, в результате авиакатастрофы погиб 241 человек.