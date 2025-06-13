Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал детали трагедии

«Всё случилось буквально через минуту после взлёта. Вдруг через пять — десять секунд после отрыва что-то словно ударило… На борту включился зелёный и белый свет. Думаю, это была попытка стабилизировать самолёт, возможно, включили аварийный режим. Позже самолёт разогнался, чтобы взлететь, — и врезался в землю», — вспоминает пострадавший.