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В Бухаре участковый подозревается в применении насилия к подростку — делом занялась прокуратура и омбудсмен

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). Накануне в социальных сетях появилось тревожное видео, на котором человек в форме, напоминающей форму сотрудника правоохранительных органов, применяет физическую силу к подростку. Инцидент, как утверждают пользователи, произошёл в Бухарской области.

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Источник: Vaib.Uz

Согласно распространяемой информации, мальчик якобы был задержан участковым за то, что срывал абрикосы в саду, после чего его доставили в административное помещение и подвергли насилию.

Кадры быстро распространились в интернете и вызвали волну общественного возмущения. Многих особенно возмутил тот факт, что насилие было применено к несовершеннолетнему, и произошло это, судя по всему, в официальном учреждении.

Как сообщили в секретариате Детского омбудсмена, в настоящий момент этот инцидент находится под контролем.

По поручению омбудсмена в Генеральную прокуратуру направлен официальный запрос с требованием провести проверку и дать правовую оценку действиям лица в форме, зафиксированным на видео. В настоящее время инцидент изучается прокуратурой Бухарской области.

В офисе Детского омбудсмена подчеркнули, что вне зависимости от обстоятельств, в отношении детей всегда необходимо проявлять уважение, терпение и гуманное отношение. Также было заявлено, что в случае подтверждения факта насилия, ответственные лица должны быть привлечены к ответственности в рамках закона.