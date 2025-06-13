В Бухаре участковый подозревается в применении насилия к подростку — делом занялась прокуратура и омбудсмен

В офисе Детского омбудсмена подчеркнули, что вне зависимости от обстоятельств, в отношении детей всегда необходимо проявлять уважение, терпение и гуманное отношение. Также было заявлено, что в случае подтверждения факта насилия, ответственные лица должны быть привлечены к ответственности в рамках закона.