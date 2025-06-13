В Бухаре участковый подозревается в применении насилия к подростку — делом занялась прокуратура и омбудсмен

Согласно распространяемой информации, мальчик якобы был задержан участковым за то, что срывал абрикосы в саду, после чего его доставили в административное помещение и подвергли насилию.
Кадры быстро распространились в интернете и вызвали волну общественного возмущения. Многих особенно возмутил тот факт, что насилие было применено к несовершеннолетнему, и произошло это, судя по всему, в официальном учреждении.
Как сообщили в секретариате Детского омбудсмена, в настоящий момент этот инцидент находится под контролем.
По поручению омбудсмена в Генеральную прокуратуру направлен официальный запрос с требованием провести проверку и дать правовую оценку действиям лица в форме, зафиксированным на видео. В настоящее время инцидент изучается прокуратурой Бухарской области.
В офисе Детского омбудсмена подчеркнули, что вне зависимости от обстоятельств, в отношении детей всегда необходимо проявлять уважение, терпение и гуманное отношение. Также было заявлено, что в случае подтверждения факта насилия, ответственные лица должны быть привлечены к ответственности в рамках закона.