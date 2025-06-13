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В Минске милиция задержала мать двоих детей

Минская милиция задержала мать двоих детей, ей грозит до 15 лет.

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Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала мать двоих детей. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«В столице задержана наркокурьер, на попечении которой двое несовершеннолетних детей», — отметили в сообщении.

Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД вместе с оперативными страдниками органов пограничной службы была задержана 38-летняя жительница Минска, работавшая на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков.

В ГУВД уточнили, что фигурантка работала ветеринарным врачом и сама не употребляла опасные психотропы. Вместе с тем преступную подработку женщина сознательно нашла в интернете примерно два месяца назад. Она надеялась быстро получить легкие деньги, чтобы закрыть долги.

В милиции добавили, что минчанка забирала крупные партии наркотиков и дома фасовала их на более мелкие. После этого на личном авто она передвигалась по Минску и делала закладки. Сказано, что оперативники нашли и изъяли 602 грамма опасного психотропа.

«До задержания у минчанки на попечении находились двое детей, которые оставались с матерью после развода. Сейчас решается их дальнейшая судьба», — обратили внимание в ведомстве.

Сообщается, что в отношении женщины заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем временем в Минске милиция задержала молодых супругов спустя полгода после свадьбы.

Также мы писали, что крупное ДТП с участием фур случилось в Брестском районе.

Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.