В Минске милиция задержала мать двоих детей. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«В столице задержана наркокурьер, на попечении которой двое несовершеннолетних детей», — отметили в сообщении.
Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД вместе с оперативными страдниками органов пограничной службы была задержана 38-летняя жительница Минска, работавшая на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков.
В ГУВД уточнили, что фигурантка работала ветеринарным врачом и сама не употребляла опасные психотропы. Вместе с тем преступную подработку женщина сознательно нашла в интернете примерно два месяца назад. Она надеялась быстро получить легкие деньги, чтобы закрыть долги.
В милиции добавили, что минчанка забирала крупные партии наркотиков и дома фасовала их на более мелкие. После этого на личном авто она передвигалась по Минску и делала закладки. Сказано, что оперативники нашли и изъяли 602 грамма опасного психотропа.
«До задержания у минчанки на попечении находились двое детей, которые оставались с матерью после развода. Сейчас решается их дальнейшая судьба», — обратили внимание в ведомстве.
Сообщается, что в отношении женщины заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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