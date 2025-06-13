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В Жигулевске поймали мужчину из розыска, который занимался грабежом в Тольятти

32-летнего злоумышленника поймали росгвардейцы.

Как создавалась новая Россия

32-летнего злоумышленника поймали росгвардейцы.

Правохранители обратили внимание на мужчину во время вечернего патрулирования на улице Победы. Он совпадал с описанием объявленного в розыск гражданина.

Стражи порядка решили проверить его и узнали, что в мае в Тольятти тот совершил грабеж и скрылся. В итоге горожанина задержали и передали полицейским, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

А до этого рассказывали о 43-летнем мужчине, который прятался от сотрудников ведомства в коробке в магазине под Самарой.

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