В Жигулевске поймали мужчину из розыска, который занимался грабежом в Тольятти

32-летнего злоумышленника поймали росгвардейцы.
Правохранители обратили внимание на мужчину во время вечернего патрулирования на улице Победы. Он совпадал с описанием объявленного в розыск гражданина.
Стражи порядка решили проверить его и узнали, что в мае в Тольятти тот совершил грабеж и скрылся. В итоге горожанина задержали и передали полицейским, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
А до этого рассказывали о 43-летнем мужчине, который прятался от сотрудников ведомства в коробке в магазине под Самарой.
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