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Спасатели вытащили собаку из коллектора в Красноярске

Собака облаяла своих спасателей и не хотела довериться им.

Как создавалась новая Россия

Собака облаяла своих спасателей и не хотела довериться им.

В Красноярске спасли собаку, которая упала в глубокий четырёхметровый коллектор. Фото спасения питомца появилось в телеграмм-канале «Красноярск» с огоньком.

Инцидент произошёл на улице Затонской. Работники автосервиса услышали, как где-то внизу отчаянно лает животное. Мужчины попытались сами достать бедолагу, но глубина оказалась большой. Работники вызвали спасателей.

Прибывшие на место спасатели спустились вниз, использовали спецпетлю и зафиксировали пасть собаке, потому что животное встретило их агрессивно. В итоге собаку подняли на поверхность.

Напомним, ранее сообщалось, что пожарные сняли змею с дерева под Красноярском.