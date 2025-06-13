Спасатели вытащили собаку из коллектора в Красноярске

Собака облаяла своих спасателей и не хотела довериться им.
В Красноярске спасли собаку, которая упала в глубокий четырёхметровый коллектор. Фото спасения питомца появилось в телеграмм-канале «Красноярск» с огоньком.
Инцидент произошёл на улице Затонской. Работники автосервиса услышали, как где-то внизу отчаянно лает животное. Мужчины попытались сами достать бедолагу, но глубина оказалась большой. Работники вызвали спасателей.
Прибывшие на место спасатели спустились вниз, использовали спецпетлю и зафиксировали пасть собаке, потому что животное встретило их агрессивно. В итоге собаку подняли на поверхность.
Напомним, ранее сообщалось, что пожарные сняли змею с дерева под Красноярском.