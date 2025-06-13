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Еще одно ДТП на Республике в Астане: Lexus перевернул Chevrolet

В Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus и Chevrolet, передает BAQ.KZ.

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Источник: Astanovka98

По информации полиции, водитель Lexus, двигаясь по улице Бараева, при повороте направо не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet. После удара второй опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадал пассажир Chevrolet, ему оказана медицинская помощь. Проводится проверка по факту происшествия.

Департамент полиции города Астаны напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, внимательности за рулем и ответственности за жизнь и безопасность всех участников дорожного движения.