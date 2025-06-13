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Двое парней из Иркутска осуждены за кражу грузовика в Аларском районе

Суд назначил парням лишение свободы условно с испытательным сроком.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска 17 и 19 лет, находясь в поселке Кутулик Аларского района, проникли в грузовик «Мазда Титан». Двери автомобиля были открыты, а ключи были в салоне. Напарники хотели угнать транспортное средство и ездить на нем по работе в Иркутске.

— Владелец грузовой машины не обнаружил ее возле дома и обратился в полицию. Мужчине причинен ущерб в размере около 700 тысяч рублей. Молодых угонщиков задержали в грузовике в областном центре в районе Ново-Ленино, — пояснили в прокуратуре Иркутской области.

Парни признали свою вину и добровольно выплатили потерпевшему 50 тысяч рублей. Автомобиль вернули владельцу. Аларский районный суд признал парней виновными по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и назначил им лишение свободы на срок 1,5 и 2 года условно с испытательным сроком 1 и 1,5 года.