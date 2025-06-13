Двое парней из Иркутска осуждены за кражу грузовика в Аларском районе

Жители Иркутска 17 и 19 лет, находясь в поселке Кутулик Аларского района, проникли в грузовик «Мазда Титан». Двери автомобиля были открыты, а ключи были в салоне. Напарники хотели угнать транспортное средство и ездить на нем по работе в Иркутске.