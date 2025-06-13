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Водитель Renault врезался в УАЗ и попал в больницу в Самарской области 12 июня

Происшествие произошло в четверг утром в Красноармейском районе губернии. Владельца иномарки отвезли в медучреждение.

Как создавалась новая Россия

Происшествие произошло в четверг утром в Красноармейском районе губернии. Владельца иномарки отвезли в медучреждение, рассказали в региональном главке.

32-летний мужчина на УАЗе ехал по 125-му километру трассы. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил и влетел в Renault Duster. За рулем второго авто был 71-летний пенсионер.

После аварии последнего госпитализировали. А до этого под Самарой в ДТП с Chevrolet Niva пострадали младенец и еще трое маленьких детей.

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