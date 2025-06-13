Агрессия, ругань и разбитая посуда: в Намангане закрыли нелегальный детсад, где воспитательница срывалась на детях

Инцидент прокомментировали в Наманганском областном управлении дошкольного и школьного образования. Как сообщили в ведомстве, случай действительно произошёл в одной из дошкольных организаций, расположенной в Наманганском районе.
Выяснилось, что женщина, попавшая в объектив, открыла частный детский сад без регистрации и лицензии, при этом организовав деятельность в нежилом помещении.
С воспитательницей, зафиксированной на видео, была проведена профилактическая беседа, ей вынесли строгое предупреждение и напомнили о недопустимости подобных действий в будущем.
Нелегальный детский сад, в котором находились 44 ребёнка, был закрыт. Все материалы по этому факту переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.