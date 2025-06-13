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Агрессия, ругань и разбитая посуда: в Намангане закрыли нелегальный детсад, где воспитательница срывалась на детях

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). Сегодня в соцсетях распространилось видео, снятое, как утверждают авторы, в одном из детских садов Наманганской области. На кадрах видно, как женщина, одетая как воспитатель, грубо обращается с детьми — кричит на них, оскорбляет их родителей, применяет силу к одному из малышей, ведёт себя крайне агрессивно и даже разбивает посуду. Видео вызвало бурную реакцию пользователей — многие выразили возмущение и потребовали немедленной проверки.

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Источник: Vaib.Uz

Инцидент прокомментировали в Наманганском областном управлении дошкольного и школьного образования. Как сообщили в ведомстве, случай действительно произошёл в одной из дошкольных организаций, расположенной в Наманганском районе.

Выяснилось, что женщина, попавшая в объектив, открыла частный детский сад без регистрации и лицензии, при этом организовав деятельность в нежилом помещении.

С воспитательницей, зафиксированной на видео, была проведена профилактическая беседа, ей вынесли строгое предупреждение и напомнили о недопустимости подобных действий в будущем.

Нелегальный детский сад, в котором находились 44 ребёнка, был закрыт. Все материалы по этому факту переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.