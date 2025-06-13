Агрессия, ругань и разбитая посуда: в Намангане закрыли нелегальный детсад, где воспитательница срывалась на детях

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). Сегодня в соцсетях распространилось видео, снятое, как утверждают авторы, в одном из детских садов Наманганской области. На кадрах видно, как женщина, одетая как воспитатель, грубо обращается с детьми — кричит на них, оскорбляет их родителей, применяет силу к одному из малышей, ведёт себя крайне агрессивно и даже разбивает посуду. Видео вызвало бурную реакцию пользователей — многие выразили возмущение и потребовали немедленной проверки.