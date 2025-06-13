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Замыкание проводки могло стать причиной смертельного пожара в доме в Орехово-Зуево

Замыкание проводки могло стать причиной смертельного пожара в доме в Орехово-Зуево, где погибли пять детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

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«В сводках регулярно появляется информация о пожарах. Сегодня в Орехово-Зуево погибли пять детей. Младшему было всего два месяца. Мать доставлена с ожогами в больницу. Семья приехала из Таджикистана. На территории Московской области находилась легально. Все дети были зарегистрированы по данному адресу до ноября 2025 года. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки. Приносим свои соболезнования семье погибших детей», — написала она.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти детей в результате пожара в жилом доме в Орехово-Зуево.