Замыкание проводки могло стать причиной смертельного пожара в доме в Орехово-Зуево

«В сводках регулярно появляется информация о пожарах. Сегодня в Орехово-Зуево погибли пять детей. Младшему было всего два месяца. Мать доставлена с ожогами в больницу. Семья приехала из Таджикистана. На территории Московской области находилась легально. Все дети были зарегистрированы по данному адресу до ноября 2025 года. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки. Приносим свои соболезнования семье погибших детей», — написала она.