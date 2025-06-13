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Автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода в Алматинской области

Водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода в Алматинской области. Другие детали смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) озвучили Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции.

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Источник: akorda.kz

Известно, что серьезная авария произошла 11 июня 2025 года на трассе Алматы — Оскемен.

Водитель Hyundai H350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Оскемен, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка также в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности:

  • водителям — быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов;
  • пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Помните, любая ошибка на дороге может стоить жизни.