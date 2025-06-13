Автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода в Алматинской области

Известно, что серьезная авария произошла 11 июня 2025 года на трассе Алматы — Оскемен.
Водитель Hyundai H350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Оскемен, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
Стражи порядка также в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности:
- водителям — быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов;
- пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Помните, любая ошибка на дороге может стоить жизни.