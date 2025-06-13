В Молдове женщина, шедшая с коровой на пастбище, погибла под колесами автомобиля: Предполагается, что за рулем был сотрудник полиции

В среду, 11 июня в селе Никорень Дрокиевского района 78-летняя женщина, выведшая корову на пастбище, погибла под колесами автомобиля, пишет tvn.
По словам очевидцев, удар был такой силы, что тело пожилой женщины протащило около 20 метров на капоте машины. За рулём Dacia Duster находился, предположительно, сотрудник полиции, начальник отдела уголовного розыска Инспектората полиции Дрокии, Алим Атаман.
Полицейский прошёл проверку на алкоголь и наркотики — результаты отрицательные.
По факту аварии начато расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
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