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Красноярского депутата Глискова этапировали в колонию строгого режима

Глисков признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам тюрьмы.

Как создавалась новая Россия

Глисков признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам тюрьмы.

Александр Глисков, депутат краевого заксобрания и бывший кандидат на пост губернатора Красноярского края, был отправлен в колонию строгого режима. Об этом стало известно из телеграм-канала политика.

По информации его сторонников, Глисков теперь будет отбывать наказание в ИК-17 в Красноярске, после того как ранее находился в СИЗО-1. «Его не отправили на специальную военную операцию, но и отказа не поступило», — отметили соратники депутата.

В октябре 2024 года суд признал Глискова виновным в получении взятки и приговорил его к 10 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 10 миллионов рублей. Адвокаты депутата пытались обжаловать это решение, однако Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. В своем последнем слове Глисков настаивал на своей невиновности и выразил готовность участвовать в специальной военной операции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске задержали мэра по подозрению в крупной взятке.