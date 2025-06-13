Красноярского депутата Глискова этапировали в колонию строгого режима

Глисков признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам тюрьмы.
Александр Глисков, депутат краевого заксобрания и бывший кандидат на пост губернатора Красноярского края, был отправлен в колонию строгого режима. Об этом стало известно из телеграм-канала политика.
По информации его сторонников, Глисков теперь будет отбывать наказание в ИК-17 в Красноярске, после того как ранее находился в СИЗО-1. «Его не отправили на специальную военную операцию, но и отказа не поступило», — отметили соратники депутата.
В октябре 2024 года суд признал Глискова виновным в получении взятки и приговорил его к 10 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 10 миллионов рублей. Адвокаты депутата пытались обжаловать это решение, однако Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. В своем последнем слове Глисков настаивал на своей невиновности и выразил готовность участвовать в специальной военной операции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске задержали мэра по подозрению в крупной взятке.