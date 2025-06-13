Красноярского депутата Глискова этапировали в колонию строгого режима

В октябре 2024 года суд признал Глискова виновным в получении взятки и приговорил его к 10 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 10 миллионов рублей. Адвокаты депутата пытались обжаловать это решение, однако Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. В своем последнем слове Глисков настаивал на своей невиновности и выразил готовность участвовать в специальной военной операции.