В День России часть Омска осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях

12 июня 2025 года жители части Омска столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Проблемы с электроснабжением затронули улицы 10 лет Октября, Омскую, а также район 16-й и 20-й Линий. Местные жители сообщили об отключениях в социальных сетях и на городских форумах.
По словам одной из омичек, электричество пропало в полдень. Первоначально энергетики обещали устранить неполадки через два часа, однако сроки неоднократно переносились — сначала до 20:00, затем до полуночи. В итоге свет вернулся лишь под утро следующего дня. Из-за длительного отключения работа большинства магазинов была парализована.
«Мы не могли даже выйти из дома, насладиться праздником! Свет обещали включить в течение часа. Остались, чтобы контролировать холодильник, потом время сдвигалось еще и еще», — рассказала одна из наших подписчиков группы «КП Омск».
Мэрия Омска прокомментировала ситуацию утром 13 июня. По данным властей, причиной длительных отключений стало технологическое нарушение в электрических сетях.
Ранее мы писали, что в Омске нарушаются сроки подачи горячей воды после планового ремонта.