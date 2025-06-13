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В День России часть Омска осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях

Сразу пять улиц Омска остались без света 12 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

12 июня 2025 года жители части Омска столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Проблемы с электроснабжением затронули улицы 10 лет Октября, Омскую, а также район 16-й и 20-й Линий. Местные жители сообщили об отключениях в социальных сетях и на городских форумах.

По словам одной из омичек, электричество пропало в полдень. Первоначально энергетики обещали устранить неполадки через два часа, однако сроки неоднократно переносились — сначала до 20:00, затем до полуночи. В итоге свет вернулся лишь под утро следующего дня. Из-за длительного отключения работа большинства магазинов была парализована.

«Мы не могли даже выйти из дома, насладиться праздником! Свет обещали включить в течение часа. Остались, чтобы контролировать холодильник, потом время сдвигалось еще и еще», — рассказала одна из наших подписчиков группы «КП Омск».

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию утром 13 июня. По данным властей, причиной длительных отключений стало технологическое нарушение в электрических сетях.

Ранее мы писали, что в Омске нарушаются сроки подачи горячей воды после планового ремонта.