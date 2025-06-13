В День России часть Омска осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях

По словам одной из омичек, электричество пропало в полдень. Первоначально энергетики обещали устранить неполадки через два часа, однако сроки неоднократно переносились — сначала до 20:00, затем до полуночи. В итоге свет вернулся лишь под утро следующего дня. Из-за длительного отключения работа большинства магазинов была парализована.