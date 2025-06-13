Житель Самарской области украл велосипед у соседа ради возлюбленной

Женщина попросила его купить двухколесный транспорт, но тот решил вопрос проще — стащил его у мужчины, который редко появлялся на даче.
В региональном главке уточнили: велосипед украли у 33-летнего самарца. Он был в сарае на даче в поселке Заливной. Также пропали металлические изделия, бензиновый триммер и садовая тачка.
Правоохранители осмотрели место инцидента и нашли следы обуви на земле и взлома — на двери. Плюс поговорили с потенциальными очевидцами и свидетелями. Позже задержали 39-летнего местного. Во всем сознался и раскаялся.
Объяснил: до этого выпивал с возлюбленной. Поговорили в том числе о спорте. Попросила купить велосипед. Такой возможности не было, поэтому забрал его у соседа. Возбуждено уголовное дело. Украденное вернули владельцу.
А в Тольятти двухколесный транспорт привлек внимание двоих ранее судимых дворников. Их тоже поймали.
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