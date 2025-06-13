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При ударах Израиля по жилым районам Тегерана погибли 78 человек

При ударах Израиля по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек и 329 получили ранения. Об этом 13 июня сообщило агентство Fars.

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Источник: Reuters

«Неофициальная статистика: 329 раненых и 78 погибших в результате жестоких израильских атак на жилые и военные районы в провинции Тегеран», — уточняется в Telegram-канале издания.

Агентство Nour News в Telegram-канале добавило, что город Тебриз в Иране в очередной раз подвергся атакам со стороны Израиля.

На кадрах видно, что над городом поднимаются столбы дыма.

Ранее в этот день агентство Mehr сообщило, что в результате удара Израиля по городу Тебриз на северо-западе Ирана погибли пять человек, еще 12 получили ранения.

Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране ранее в этот день. Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военной операции Израиля заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, а также по производящим баллистические ракеты заводам. Начало операции он назвал успешным.