При ударах Израиля по жилым районам Тегерана погибли 78 человек

Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране ранее в этот день. Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военной операции Израиля заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, а также по производящим баллистические ракеты заводам. Начало операции он назвал успешным.