При ударах Израиля по жилым районам Тегерана погибли 78 человек

«Неофициальная статистика: 329 раненых и 78 погибших в результате жестоких израильских атак на жилые и военные районы в провинции Тегеран», — уточняется в Telegram-канале издания.
Агентство Nour News в Telegram-канале добавило, что город Тебриз в Иране в очередной раз подвергся атакам со стороны Израиля.
На кадрах видно, что над городом поднимаются столбы дыма.
Ранее в этот день агентство Mehr сообщило, что в результате удара Израиля по городу Тебриз на северо-западе Ирана погибли пять человек, еще 12 получили ранения.
Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране ранее в этот день. Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военной операции Израиля заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, а также по производящим баллистические ракеты заводам. Начало операции он назвал успешным.