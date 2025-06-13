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Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось рядом с Комаровкой в Минске

Три автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции рядом с Комаровкой в Минске.

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Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось рядом с Комаровкой в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в пятницу, 13 июня, примерно в 11.10 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева рядом с минским Комаровским рынком из-за несоблюдения дистанции случилось столкновение трех автомобилей. В ГАИ сказали, что речь идет про авто Renault, Volvo и BMW. А также отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у машин механические повреждения.

Ранее крупное ДТП с участием фур случилось в Брестском районе.

Тем временем глава ГАИ предупредил об усиленном контроле и привлечении спецподразделений ДПС в Гомельскую область: «Сложная дорожная обстановка».

Также мы писали, что в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.