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В екатеринбургском Кольцово начали отменять рейсы в ОАЭ

ЕКАТЕРИНБУГ, 13 июня, ФедералПресс. В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали отменять авиарейсы в южном направлении из-за атаки Израиля на Иран. Данные содержит онлайн-табло воздушной гавани.

Как создавалась новая Россия

Так, авиакомпания Air Aravia отменила рейсы G9−960 «Шарджа — Екатеринбург» и G9−961 «Екатеринбург — Шарджа», который должен был вылететь из Кольцово в 01:50 14 июня. Авиакомпания Fly Dubai объявила об отмене рейса FZ-979 из Дубая и, соответственно, обратного FZ-980, который должен был стартовать из Кольцово в 01:40 14 июля.

Самолеты в Турцию и Египет летают по расписанию.

Как писал «ФедералПресс», в результате масштабной бомбардировки Ирана Израилем небо над воюющими странами закрыто для гражданской авиации. Российских туристов в Шарм-эль-Шейхе предупредили об опасности.