В екатеринбургском Кольцово начали отменять рейсы в ОАЭ

Так, авиакомпания Air Aravia отменила рейсы G9−960 «Шарджа — Екатеринбург» и G9−961 «Екатеринбург — Шарджа», который должен был вылететь из Кольцово в 01:50 14 июня. Авиакомпания Fly Dubai объявила об отмене рейса FZ-979 из Дубая и, соответственно, обратного FZ-980, который должен был стартовать из Кольцово в 01:40 14 июля.