Гражданин Молдовы был задержан на немецкой границе с трехмесячным ребенком: Он выкрал малыша из больницы

45-летнего гражданина Молдовы задержали на немецко-нидерландской границе с трёхмесячным ребёнком, которого он похитил из голландской больницы.
Мужчина был остановлен на автобане A280, где выяснилось, что ему запрещён въезд в Германию. Младенец, проходивший лечение, был объявлен в розыск голландскими властями.
Ребёнку оказали срочную помощь и вернули в больницу в Нидерландах. Молдаванина обвинили в нарушении правил пребывания в Германии и возвратили голландским властям для дальнейшего расследования дела о похищении пишет t.me/nemdnews.
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