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Очередной любитель острых ощущений забрался на вагон и получил удар током. Он был госпитализирован с ожогами

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). В соцсетях снова появились шокирующие кадры, снятые на одной из железнодорожных станций Узбекистана. На видео видно, как мужчина залезает на вагон, после чего его мощным разрядом бьёт ток, и он падает вниз, получив серьёзные травмы.

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Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари», инцидент произошёл 10 июня на станции Пайтуг в Андижанской области. По официальной информации, посторонний человек незаконно проник на территорию железнодорожной станции и по неизвестной причине забрался на пустую цистерну, находившуюся на втором пути.

Находясь на крыше вагона, мужчина оказался в зоне действия высоковольтной контактной сети и получил сильный электрический разряд, после чего упал на землю.

Сотрудник станции, дежуривший в момент происшествия, оперативно вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, и в медучреждении ему была оказана необходимая помощь. О его текущем состоянии не сообщается.

Железнодорожники в очередной раз напомнили о повышенной опасности контактных линий, подчеркнув, что нахождение на путях и попытки залезть на вагоны — это смертельно опасно.

Похожее видео с подобными последствиями публиковались и ранее, однако подобные случаи, несмотря на предупреждения, продолжают происходить. В «Узбекистон темир йуллари» призвали граждан не рисковать жизнью и строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.