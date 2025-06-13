Очередной любитель острых ощущений забрался на вагон и получил удар током. Он был госпитализирован с ожогами

Как сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари», инцидент произошёл 10 июня на станции Пайтуг в Андижанской области. По официальной информации, посторонний человек незаконно проник на территорию железнодорожной станции и по неизвестной причине забрался на пустую цистерну, находившуюся на втором пути.
Находясь на крыше вагона, мужчина оказался в зоне действия высоковольтной контактной сети и получил сильный электрический разряд, после чего упал на землю.
Сотрудник станции, дежуривший в момент происшествия, оперативно вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, и в медучреждении ему была оказана необходимая помощь. О его текущем состоянии не сообщается.
Железнодорожники в очередной раз напомнили о повышенной опасности контактных линий, подчеркнув, что нахождение на путях и попытки залезть на вагоны — это смертельно опасно.
Похожее видео с подобными последствиями публиковались и ранее, однако подобные случаи, несмотря на предупреждения, продолжают происходить. В «Узбекистон темир йуллари» призвали граждан не рисковать жизнью и строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.