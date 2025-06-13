Очередной любитель острых ощущений забрался на вагон и получил удар током. Он был госпитализирован с ожогами

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). В соцсетях снова появились шокирующие кадры, снятые на одной из железнодорожных станций Узбекистана. На видео видно, как мужчина залезает на вагон, после чего его мощным разрядом бьёт ток, и он падает вниз, получив серьёзные травмы.