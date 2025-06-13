В Челябинской области в ДТП из-за разрыва колеса погибли два человека

По предварительным данным, 20 -летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление после разрыва заднего колеса. Машина съехала с дороги и перевернулась на трассе «Обход Магнитогорска» при примыкании к дороге Магнитогорск — Кизил — Сибай. Два пассажира, 20 и 21 года, скончались на месте. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Сам водитель и 19-летняя девушка-пассажирка получили травмы и доставлены в больницу.