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В Челябинской области в ДТП из-за разрыва колеса погибли два человека

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате аварии на трассе в Агаповском районе Челябинской области. Трагедия произошла 13 июня около полудня, сообщили в Госавтоинспекции региона.

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Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

По предварительным данным, 20 -летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление после разрыва заднего колеса. Машина съехала с дороги и перевернулась на трассе «Обход Магнитогорска» при примыкании к дороге Магнитогорск — Кизил — Сибай. Два пассажира, 20 и 21 года, скончались на месте. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Сам водитель и 19-летняя девушка-пассажирка получили травмы и доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.