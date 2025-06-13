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Мэр молдавского села Болдурешты Чокинэ, сбивший насмерть подростка и уехавший с места ДТП, забаррикадировался в доме: Полиция до сих пор не может доставить его в суд

С раннего утра полиция дежурит у дома мэра Болдурешт Никанора Чокинэ, но до сих пор так и не зашла внутрь.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

С раннего утра полиция дежурит у дома мэра Болдурешт Никанора Чокинэ, но до сих пор так и не зашла внутрь. Суд постановил принудительно доставить его в зал заседаний — сегодня слушается дело о гибели 14-летнего подростка, которого Чокинэ сбил насмерть машиной и скрылся.

Предыдущее заседание он уже откладывал.

Прокурор требует изменить меру пресечения на арест, но полиция скромно стоит под воротами, будто ждёт указаний.

Кстати, совсем недавно те же полицейские с удовольствием штурмовали дома пенсионеров, чтобы оштрафовать их на 40 тысяч леев за пару рублей, полученных из российских банков.

Они — угроза государству.

А вот мэр, убивший ребёнка, — тут еще подумать надо.

Напоминаем, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся.

Позже, несмотря на обвинения, власть ПАС допустила к выборам.

Кроме, того, обвиняемый в убийстве ребёнка вновь избран мэром. Никанор Чокинэ победил на выборах в селе Болдурешты Ниспоренского района с результатом 50,53%.

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