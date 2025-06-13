Мэр молдавского села Болдурешты Чокинэ, сбивший насмерть подростка и уехавший с места ДТП, забаррикадировался в доме: Полиция до сих пор не может доставить его в суд

С раннего утра полиция дежурит у дома мэра Болдурешт Никанора Чокинэ, но до сих пор так и не зашла внутрь. Суд постановил принудительно доставить его в зал заседаний — сегодня слушается дело о гибели 14-летнего подростка, которого Чокинэ сбил насмерть машиной и скрылся.