С раннего утра полиция дежурит у дома мэра Болдурешт Никанора Чокинэ, но до сих пор так и не зашла внутрь. Суд постановил принудительно доставить его в зал заседаний — сегодня слушается дело о гибели 14-летнего подростка, которого Чокинэ сбил насмерть машиной и скрылся.
Предыдущее заседание он уже откладывал.
Прокурор требует изменить меру пресечения на арест, но полиция скромно стоит под воротами, будто ждёт указаний.
Кстати, совсем недавно те же полицейские с удовольствием штурмовали дома пенсионеров, чтобы оштрафовать их на 40 тысяч леев за пару рублей, полученных из российских банков.
Они — угроза государству.
А вот мэр, убивший ребёнка, — тут еще подумать надо.
Напоминаем, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся.
Позже, несмотря на обвинения, власть ПАС допустила к выборам.
Кроме, того, обвиняемый в убийстве ребёнка вновь избран мэром. Никанор Чокинэ победил на выборах в селе Болдурешты Ниспоренского района с результатом 50,53%.
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