В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека

«Погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.