В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека

САМАРА, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека, включая двух детей, погибли, еще один ребенок пострадал в ДТП с двумя грузовиками и тремя легковыми автомобилями в Самарской области, сообщает прокуратура региона.
«Погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
На месте аварии работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.
После осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).