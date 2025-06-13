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В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека

Четыре человека, включая двух детей, погибли в массовом ДТП под Самарой.

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Источник: © РИА Новости

САМАРА, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека, включая двух детей, погибли, еще один ребенок пострадал в ДТП с двумя грузовиками и тремя легковыми автомобилями в Самарской области, сообщает прокуратура региона.

В пятницу примерно в 14.00 мск столкнулись грузовые автомобили Scania и Iveco и легковые автомобили Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta на 879-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Новозаборовский в Сызранском районе.

«Погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.

На месте аварии работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

После осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).