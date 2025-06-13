2 детей и 2 взрослых погибли в ДТП с 5 машинами в Самарской области днем 13 июня

Крупная авария произошла в пятницу в Сызранском районе губернии. Скончались четверо. Еще одного несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.
Погибли 33-летний водитель третьего авто и трое его пассажиров. Двое — дети. Еще одного ребенка отвезли в больницу. При этом Поисково-спасательная служба губернии сообщила, что ее специалисты вытащили 7−8-летнюю девочку.
Ранее в Самарской области водитель Renault врезался в УАЗ и попал в больницу.
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