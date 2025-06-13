Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 детей и 2 взрослых погибли в ДТП с 5 машинами в Самарской области днем 13 июня

Крупная авария произошла в пятницу в Сызранском районе губернии. Скончались четверо. Еще одного несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.

Как создавалась новая Россия

Крупная авария произошла в пятницу в Сызранском районе губернии. Скончались четверо. Еще одного несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.

В региональном главке объяснили: на 879-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» (около поселка Новозаборовский) столкнулись сразу пять машин: «Гранта», Scania, Renault Logan, Iveco и Hyundai.

Погибли 33-летний водитель третьего авто и трое его пассажиров. Двое — дети. Еще одного ребенка отвезли в больницу. При этом Поисково-спасательная служба губернии сообщила, что ее специалисты вытащили 7−8-летнюю девочку.

Ранее в Самарской области водитель Renault врезался в УАЗ и попал в больницу.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.