Генпрокуратура завершила расследование в дело о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты Кишинева: обвиняемыми проходят два медицинских работника

Дело о гибели Любови Бабуцки передано в суд: обвиняются две женщины.
Прокуратура Кишинева завершила расследование трагедии, произошедшей в январе этого года в столичном салоне красоты, где при проведении косметологической процедуры погибла 35-летняя предпринимательница Любовь Бабуцки. Материалы дела уже переданы в суд.
По закону, оказание медицинских услуг без лицензии, повлекшее смерть пациента по неосторожности, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Первые слушания по делу назначены на ближайшие недели.
Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть наступила из-за эмболии, вызванной введением инъекций в шею, подбородок и ягодицы. По данным следствия, услугу оказали без соответствующей лицензии. К процедуре причастны двое —анестезиолог Екатерина Манюк и владелица салона — гражданка Украины Ирина Бородкина, сообщает rupor.md.
В день трагедии Бородкина покинула Молдову и выехала на Украину. Впоследствии она была объявлена в международный розыск, но, по данным полиции, до сих пор скрывается на территории своей страны.
Екатерину Манюк задержали еще зимой, сейчас она под домашним арестом. Кроме того, по делу был задержан еще один участник фатальной процедуры — его роль не уточняется, но следователи считают его соучастником.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жительницу Кишинева, инвалида, оштрафовали за «электоральную коррупцию» на 37500 леев: Деньги она получала, якобы, после выборов, на улице, в новогоднюю ночь, под бой курантов, еще и при свидетелях.
Мария рассказала свою историю, а также о том, как собирается судиться с государством (далее…).
Гросу злорадствует по поводу проблем в энергетике в Приднестровье, которые ПАС с президентом и создали: Это вам не молдавское ЧП, которое использовали только для введения цензуры и борьбы с инакомыслием.
Спикер опять вляпался в историю из-за своего очередного циничного и далекого от здравого смысла заявления (далее…).
На провластном канале русскоязычных назвали «некачественной этнической частью молдавского общества»: «Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допустимо» — мнения экспертов.
Скандальная реплика принадлежит кандидату исторических наук и, кстати, бывшему послу нашей страны в России, Анатолию Цэрану [видео] (далее…).