Под Красноярском пешеход обознался и задушил водителя футболкой

Переходивший дорогу мужчина перепутал молодого водителя с другим нарушителем и решил его отчитать, схватив за футболку.
В Сосновоборске произошел шокирующий инцидент: пешеход задушил водителя его же футболкой.
19-летний автомобилист остановился на светофоре, когда к нему подошел пьяный пешеход. Прохожий, посчитав, что это тот самый водитель, который не уступил ему дорогу на другом переходе, начал агрессивно действовать. Он ударил водителя по лицу и схватил его за одежду.
По словам представителей краевого Следственного комитета, «молодой человек начал движение на автомобиле, однако подозреваемый какое-то время продолжал бежать за машиной». При этом он не отпускал футболку водителя, что затрудняло его дыхание. Вскоре пешеход отстал, но автомобиль продолжал двигаться.
Далее подвергшийся нападению водитель съехал с дороги и потерял сознание за рулем. «Предварительные выводы судмедэкспертизы указывают на то, что смерть потерпевшего наступила в результате асфиксии», — сообщается в Telegram-канале СК по Красноярскому краю.
Ведомство добавило, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый был задержан, и в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске задержали мэра по подозрению в крупной взятке.