Под Красноярском пешеход обознался и задушил водителя футболкой

19-летний автомобилист остановился на светофоре, когда к нему подошел пьяный пешеход. Прохожий, посчитав, что это тот самый водитель, который не уступил ему дорогу на другом переходе, начал агрессивно действовать. Он ударил водителя по лицу и схватил его за одежду.