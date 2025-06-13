На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

«На внутренней стороне 19-го километра МКАД (в районе съезда № 20) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,2 километра, свободны две полосы из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.