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На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на протяжении 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«На внутренней стороне 19-го километра МКАД (в районе съезда № 20) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,2 километра, свободны две полосы из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.