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Полицейские Самарской области помогли найти 7-летнего мальчика

Утром 20 мая ребенок вышел погулять во двор. Однако долго не возвращался к бабушке и дедушке.

Как создавалась новая Россия

Утром 20 мая ребенок вышел погулять во двор. Однако долго не возвращался к бабушке и дедушке.

Местные обошли ближайшие улицы с соседями, осмотрели детские площадки. Но найти самостоятельно мальчика не смогли. Позже к работе подключились полицейские «Клявлинского» межмуниципального отдела.

Поиски организовал майор Павел Ганичев. Через несколько часов стражи порядка нашли ребенка у друга. Заигрался и забыл о родственниках.

Ранее полицейские Нефтегорского района помогли заблудившемуся грибнику выйти из леса.

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