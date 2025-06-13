Полицейские Самарской области помогли найти 7-летнего мальчика

Утром 20 мая ребенок вышел погулять во двор. Однако долго не возвращался к бабушке и дедушке.
Местные обошли ближайшие улицы с соседями, осмотрели детские площадки. Но найти самостоятельно мальчика не смогли. Позже к работе подключились полицейские «Клявлинского» межмуниципального отдела.
Поиски организовал майор Павел Ганичев. Через несколько часов стражи порядка нашли ребенка у друга. Заигрался и забыл о родственниках.
Ранее полицейские Нефтегорского района помогли заблудившемуся грибнику выйти из леса.
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