В Иране сообщили об атаке Израиля по подземному ядерному объекту в Фордо

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» и нанес удары не только по ядерным, но и по военным целям в Иране. В течение дня атаки продолжились. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источник, что еврейское государство запланировало 14-дневную операцию против исламской республики. Израиль связал атаку с тем, что Иран оказался близок к созданию ядерного оружия.