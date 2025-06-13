В Иране сообщили об атаке Израиля по подземному ядерному объекту в Фордо

Ранее Израиль атаковал завод по обогащению урана в Натанзе. В Фордо тоже расположено предприятие по обогащению. Как писала The New York Times, объект находится глубоко под горой, там установлены самые современные иранские центрифуги. У Израиля нет бомб, чтобы разрушить бункер, куда они помещены, сказали газете американские источники. Если объект не будет разрушен, то «уцелеет ключевая технология ядерной программы страны», указывала газета.
В разных районах близ Тегерана также прозвучали взрывы, передает Press TV. По данным телеканала, они прогремели к западу и югу от иранской столицы. Nournews пишет о работе ПВО на востоке и западе от Тегерана.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что после атаки в Натанзе выброса радиации за пределы объекта нет, но есть загрязнение внутри него самого, с которым можно бороться. Фордо до этого уже подвергался атаки, агентство сообщило, что объект не пострадал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» и нанес удары не только по ядерным, но и по военным целям в Иране. В течение дня атаки продолжились. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источник, что еврейское государство запланировало 14-дневную операцию против исламской республики. Израиль связал атаку с тем, что Иран оказался близок к созданию ядерного оружия.
Тегеран в ответ провел пуски беспилотников в направлении Израиля.